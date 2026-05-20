Nächster BVB-Star für die deutsche Nationalmannschaft nominiert

Maxi Beier wird offenbar Teil des deutschen WM-Kaders! Wie «Sky Sport Deutschland» berichtet, hat sich der Offensivspieler von Borussia Dortmund einen Platz im 26-köpfigen Aufgebot von Julian Nagelsmann gesichert.

Damit fährt neben Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton offenbar der nächste BVB-Profi zur Weltmeisterschaft. Beier hatte sein Debüt für die Nationalmannschaft bereits im Juni 2024 gegen die Ukraine gefeiert und gehörte anschliessend auch zum EM-Kader bei der Heim-Europameisterschaft. Dort kam der 23-Jährige allerdings nur zu einem Kurzeinsatz gegen die Schweiz.

In Dortmund entwickelte sich Beier seitdem jedoch enorm weiter. Besonders in der Bundesliga-Rückrunde spielte sich der Offensivspieler mit starken Leistungen in den Vordergrund. Insgesamt sammelte er in 44 Pflichtspielen starke 20 Scorerpunkte – zehn Tore und zehn Vorlagen. Hinzu kommt seine neu gewonnene Flexibilität. Unter Niko Kovač überzeugte Beier zuletzt sogar regelmässig als Schienenspieler und erhöhte damit offenbar seine Chancen auf die WM entscheidend.