Nkunku könnte Milan bereits wieder verlassen – Klub legt Preisschild fest

Christopher Nkunku hat bei Milan weiterhin einen schweren Stand. Er ist kein Stammspieler und könnte die Rossoneri nach einer Saison für eine festgesetzte Summe bereits wieder verlassen.

Der 28-jährige Franzose steht bei den Rossoneri bis 2030 unter Vertrag. Nach Angaben des italienischen Transferexperten Nicolò Schira ist ein Abgang von Nkunku bereits in diesem Sommer aber möglich. Die geforderte Ablöse beträgt 30 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der Serie A-Klub zahlte vor Jahresfrist 37 Mio. Euro Ablöse an Chelsea.

Milan-Coach Massimiliano Allegri beorderte den früheren Leipziger Profi in der Liga bislang nur 13-mal in die Startelf. Bereits im Winter gab es Wechselgerüchte rund um Nkunku. Dieser stellte später jedoch klar, dass er im Januar nie an einen Transfer gedacht hatte. Im Sommer könnte dies nun anders aussehen.