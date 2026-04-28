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Verlängerung um zwei Jahre?

Neue Idee: Dusan Vlahovic ist offen für neuen Kurzzeit-Vertrag bei Juve

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 28 April, 2026 17:55
Neue Idee: Dusan Vlahovic ist offen für neuen Kurzzeit-Vertrag bei Juve

Der serbische Angreifer Dusan Vlahovic weckt Interesse bei Klubs wie Milan und dem FC Bayern. Er könnte sich aber auch einen Verbleib bei Juventus vorstellen.

Bislang gab es noch keinen wirklich konkreten Austausch über eine Verlängerung des Ende Juni auslaufenden Vertrags des 26-Jährigen in Turin. Dies könnte sich aber demnächst ändern. Laut «Gazzetta dello Sport» ist Vlahovic offen für einen neuen Zweijahresvertrag bei der alten Dame.

Der Angreifer durchlebt eine Rückrunde zum Vergessen, geprägt von Verletzungen. Um sich in einem gewohnten Umfeld wieder zurechtzufinden, könnte er einen Verbleib einem Transfer vorziehen. Zu einem anderen italienischen Klub möchte er offenbar ohnehin nicht. Milan könnte demnach chancenlos sein.

Juve zahlte für seine Dienste vor mittlerweile viereinhalb Jahren mehr als 80 Mio. Euro Ablöse. So wirklich ausgezahlt hat sich das Engagement bislang nicht. Dennoch können sich auch die Juve-Bosse eine Verlängerung der Zusammenarbeit grundsätzlich vorstellen.

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