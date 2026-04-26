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Blick auf Jackson

Stürmersuche in Newcastle nimmt Fahrt auf

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 26 April, 2026 19:25
Stürmersuche in Newcastle nimmt Fahrt auf

Bei Newcastle United laufen die Planungen für den Sommer auf Hochtouren – insbesondere in der Offensive. Laut «talkSPORT» steht Nicolas Jackson vom FC Chelsea auf der Liste möglicher Verstärkungen.

Die Magpies prüfen demnach verschiedene Optionen, um ihre Angriffsreihe neu aufzustellen. Jackson wird intern als interessanter Kandidat gehandelt, der das Profil für die Premier League mitbringt und die Offensive variabler machen könnte.

Hintergrund der Überlegungen ist auch die unklare Zukunft anderer Angreifer im Kader. Jackson könnte perspektivisch eine Rolle als Ersatz oder Alternative für Spieler wie Nick Woltemade oder Yoane Wissa einnehmen, sollte es im Sommer zu Veränderungen auf diesen Positionen kommen.

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