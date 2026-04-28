SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Job

Bruno Berner wird wieder Trainer in der Challenge League

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 28 April, 2026 10:19
Bruno Berner wird wieder Trainer in der Challenge League

Nach einem Jahr in Australien kehrt Bruno Berner als Cheftrainer in die Schweiz zurück.

Der 48-Jährige heuert in der Challenge League bei Xamax an, wie die Neuenburger am Dienstagmorgen bestätigen. Berner hat sich in der laufenden Saison für ein Abenteuer in Australien entschieden. Er ist als Co-Trainer bei A-League-Klub Macarthur tätig. Nach dieser einjährigen Horizonterweiterung kehrt er nun in die Heimat zurück. Berner hat seine Trainerkarriere im Nachwuchs des FC Zürich begonnen. Später coachte er während vier Jahren den SC Kriens, ehe er nach einem Intermezzo beim Schweizer Verband als U19- und U20-Trainer Engagements beim FC Winterthur und später bei den Grasshoppers übernahm.

In der Challenge League stand er bereits 108-mal an der Seitenlinie. Dazu kommen 67 Super League-Partien. Als Profi war er jahrelang im Ausland tätig.

Berner wird seinen Job bei Xamax am 1. Juni antreten.

Mehr Dazu
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Komplizierte Verhandlungen

Exklusiv: Neuchâtel Xamax mit FCB-Stürmer über Wechsel einig
Mehr Einsatzchancen

Lausanne-Goalie Tim Hottiger wechselt in die Challenge League
Leihe fix

FCZ-Mittelstürmer Vincent Nvendo wechselt in die Challenge League
Eine Woche Probetraining

Exklusiv: Xamax-Youngster Gedeon Lomami stellt sich bei Hellas Verona vor
Mehr entdecken
Neuer Job

Bruno Berner wird wieder Trainer in der Challenge League

28.04.2026 - 10:19
Wieder auf dem Platz

Jaouen Hadjam gibt bei YB das langersehnte Comeback

17.04.2026 - 20:35
Neuer Vertrag

Rechtsverteidiger Léo Seydoux hält seinem Challenge League-Klub die Treue

14.04.2026 - 12:12
Braizat geht

Auch Xamax trennt sich zum Saisonende von seinem Trainer

13.04.2026 - 16:54
Spuckaffäre

Fall von Xamax-Fussballer Ben Seghir landet vor internationalem Sportgerichtshof

2.04.2026 - 09:53
Keine langfristige Zukunft

Exklusiv: Xamax findet Vaduz-Stürmer Ayo Akinola interessant

24.03.2026 - 17:40
Salim Ben Seghir

Xamax-Profi wird nach einer Spuck-Attacke hart bestraft

2.03.2026 - 18:53
Verfahren eröffnet

Xamax-Profi Salim Ben Seghir droht Ungemach von der Liga

23.02.2026 - 14:23
Kommt aus Neuenburg

Yverdon meldet Transfer von Fabio Saiz nach

17.02.2026 - 15:07
Leihe fix

FCZ-Mittelstürmer Vincent Nvendo wechselt in die Challenge League

10.02.2026 - 18:49