Bruno Berner wird wieder Trainer in der Challenge League

Nach einem Jahr in Australien kehrt Bruno Berner als Cheftrainer in die Schweiz zurück.

Der 48-Jährige heuert in der Challenge League bei Xamax an, wie die Neuenburger am Dienstagmorgen bestätigen. Berner hat sich in der laufenden Saison für ein Abenteuer in Australien entschieden. Er ist als Co-Trainer bei A-League-Klub Macarthur tätig. Nach dieser einjährigen Horizonterweiterung kehrt er nun in die Heimat zurück. Berner hat seine Trainerkarriere im Nachwuchs des FC Zürich begonnen. Später coachte er während vier Jahren den SC Kriens, ehe er nach einem Intermezzo beim Schweizer Verband als U19- und U20-Trainer Engagements beim FC Winterthur und später bei den Grasshoppers übernahm.

In der Challenge League stand er bereits 108-mal an der Seitenlinie. Dazu kommen 67 Super League-Partien. Als Profi war er jahrelang im Ausland tätig.

Berner wird seinen Job bei Xamax am 1. Juni antreten.