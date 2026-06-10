Challenge Ligist Xamax schnappt sich einen Diomandé

Challenge Ligist Neuchâtel Xamax schnappt sich die Dienste von Mittelfeldspieler Badara Diomandé.

Der 28-jährige Franzose mit Wurzeln in der Elfenbeinküste stösst von Ligakonkurrent Stade Nyonnais, wo er die letzten beiden Spielzeiten verbracht hat, nach Neuenburg. In der letzten Saison erzielte er in 28 Challenge League-Partien drei Tore. Davor musste er sich noch von einem im Oktober 2024 erlittenen Kreuzbandriss erholen.

Diese Verletzung ist inzwischen jedoch kein Thema mehr, was Xamax zur Verpflichtung bewogen hat. Die Neuenburger sind in diesem Sommer in Sachen Neuzugängen sehr aktiv.