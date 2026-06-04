Torjäger Shkelqim Demhasaj wechselt innerhalb der Schweiz

Nach zwei Jahren bei Neuchâtel Xamax zieht es den schweizerisch-kosovarischen Torjäger Shkelqim Demhasaj innerhalb der Challenge League weiter.

Der 30-Jährige war in der abgelaufenen Saison mit 21 Treffern der erfolgreichste Torschütze der Challenge League. Gemäss «SFM Football» sichert sich Yverdon-Sport nun die Rechte am Stürmer. Demhasaj kann ablösefrei wechseln. Für Xamax ist sein Abgang ein herber Rückschlag.

Ausgebildet wurde Demhasaj einst beim FC Schaffhausen. Später lief er für den FC Luzern, die Grasshoppers, Winterthur und auch Aarau auf. Er verfügt über die Erfahrung aus 103 Spielen in der Super League (13 Tore) und sogar deren 199 Einsätze in der Challenge League (78 Tore). Die Skorerwerte zeigen, dass er vor allem in der Challenge League Fuss gefasst hat und dort ein echter Topspieler ist.