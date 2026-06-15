Yverdon hat einen neuen Sportdirektor angestellt

Challenge Ligist Yverdon-Sport stellt mit Lorenzo Falbo einen neuen Sportdirektor an.

Er war in der abgelaufenen Saison bereits als Berater von Klubpräsident Jamie Welch tätig und übernimmt per 1. September nun seine neue offizielle Funktion. Falbo verfügt über das Diplom als Sportdirektor des spanischen Fussballverbands und der Universität Madrid. Er bringt 24 Jahre Erfahrung im Profifussball mit und soll Yverdon sportlich weiterentwickeln und auch massgeblichen Einfluss auf die Strategie des Vereins übernehmen. Dabei wird Falbo sowohl für die Herren- wie auch Frauenmannschaft zuständig sein.

Zu seiner neuen Aufgabe sagt er: «Mit grossem Stolz und viel Freude trete ich dem Yverdon Sport FC als Sportdirektor bei. Als gebürtiger Waadtländer bedeutet es mir sehr viel, einem so bedeutenden und traditionsreichen Verein in unserem Kanton beizutreten. Ich hatte die Gelegenheit, einen ambitionierten und gut strukturierten Verein kennenzulernen, der von dem echten Wunsch nach Weiterentwicklung angetrieben wird. Ich danke Präsident Jamie Welch für sein Vertrauen. Ich werde meine gesamte Erfahrung, Energie und Leidenschaft für den Fussball des Vereins widmen, um gemeinsam mit allen Mitarbeitern des Vereins ein stimmiges, ambitioniertes und nachhaltiges Sportprojekt aufzubauen. Ich freue mich darauf, diese Herausforderung anzunehmen und in den kommenden Jahren zur Entwicklung des Vereins beizutragen.»