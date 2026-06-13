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In der Challenge League

Ex-FCZ-Assistent Johan Vonlanthen hat neuen Job

Autor: | Publiziert: 13 Juni, 2026 10:44
Ex-FCZ-Assistent Johan Vonlanthen hat neuen Job

Nach seinem Aus beim FC Zürich im März dieses Jahres übernimmt Johan Vonlanthen auf die neue Saison hin eine Aufgabe in der Challenge League.

Der frühere Schweizer Nationalspieler wird nach Angaben von «Nau.ch» neuer Assistent von Yverdon-Trainer Martin Andermatt. Vonlanthen war beim FCZ während zwei Jahren in der gleichen Funktion beschäftigt. Davor übernahm er bei den Zürchern auch Aufgaben im Nachwuchs. und in der U21.

Als Spieler avancierte Vonlanthen bei der Nati einst zum jüngsten EM-Torschützen. Seine Aktivkarriere beendete der inzwischen 40-Jährige vor mittlerweile acht Jahren. Als Trainer war er im Anschluss bisher einzig beim FCZ beschäftigt.

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