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Neu bei Yverdon

Der Wechsel von Challenge League-Topskorer Shkelqim Demhasaj ist fix

Autor: | Publiziert: 15 Juni, 2026 11:43
Der Wechsel von Challenge League-Topskorer Shkelqim Demhasaj ist fix

Yverdon-Sport bestätigt die Ankunft von Shkelqim Demhasaj.

Der 30-Jährige zeichnete sich in der letzten Saison mit 21 Treffern als bester Torschütze der Challenge League aus. Nun wechselt Demhasaj ablösefrei von Neuchâtel Xamax zu Yverdon.

Der Angreifer unterzeichnet bei den Romands einen Dreijahresvertrag bis 2029. Yverdon strebt in der neuen Saison den Wiederaufstieg in die Super League an. Demhasaj soll die notwendigen Tore liefern. Während seiner bisherigen Karriere sind ihm in insgesamt 199 Challenge League-Partien 78 Treffer gelungen.

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