Lugano verleiht Youngster Yuri Peverelli in die Challenge League

Luganos 18-jähriges Eigengewächs Yuri Peverelli wird die kommende Saison in der Challenge League verbringen.

Neuchâtel Xamax sichert sich auf Leihbasis für ein Jahr die Dienste des Flügelspielers, wie die beiden Vereine am Donnerstag bestätigten. Peverelli wurde im Team Ticino ausgebildet und lief in der vergangenen Saison für die zweite Mannschaft von Lugano in der Promotion League auf. In 32 Ligaspielen gelangen ihm drei Tore und fünf Assists.

Nun will er die Challenge League aufmischen. Xamax arbeitet gerade sehr intensiv an seinem Kader für die neue Spielzeit. Mit Stürmer Nathan Garcia und Abwehrspieler Modibo Camara wurden zuletzt bereits zwei Neuzugänge bekannt gegeben. Dafür müssen die Neuenburger allerdings den schmerzhaften Abgang von Liga-Topskorer Shkelqim Demhasaj an Yverdon verkraften (4-4-2.ch berichtete).