Xamax verlängert mit seinem Urgestein Mickaël Facchinetti

Neuchâtel Xamax kann auch in der kommenden Saison auf seinen Abwehrroutinier Mickaël Facchinetti zählen.

Der 35-jährige Linksverteidiger wurde bei den Neuenburgern ausgebildet und war während seiner Karriere immer wieder für Xamax tätig. 2025 kehrte er nach vielen Jahren im «Exil» zu seinem Stammklub zurück. Dort war er in der abgelaufenen Spielzeit nicht immer gesetzt. Xamax verlängert mit Facchinetti nun aber für die kommende Saison.

Der Abwehrspieler lief inzwischen für Xamax in 97 Partien auf. Weitere werden hinzukommen. Facchinetti ist glücklich darüber: «Ich bin überglücklich, mein Abenteuer hier auf der Maladière zu verlängern! Es ist eine grosse Ehre für mich, das rot-schwarze Trikot auch in der neuen Saison zu tragen.»