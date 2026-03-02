Xamax-Profi wird nach einer Spuck-Attacke hart bestraft

Xamax-Profi Salim Ben Seghir wird von der Swiss Football League hart bestraft, nachdem dank Videoaufnahmen nachgewiesen wurde, dass er Vaduz-Captain Nicolas Hasler am 22. Februar angespuckt hatte.

Die Szene wurde von den Unparteiischen im Bericht zur Partie erwähnt. Nun greift der Disziplinarrichter der SFL durch und sperrt Ben Seghir rückwirkend für fünf Spiele. Gestützt wird der Entscheid auf einer Videosequenz. Eine rückwirkende Sanktion ist möglich, da die Szene von den im Stadion anwesenden Schiedsrichtern nicht wahrgenommen wurde.

Xamax kann innerhalb von zwei Tagen beim als Einzelrichter amtierenden Präsidenten der Disziplinarkommission Einsprache einreichen. Eine solche Einsprache hätte jedoch keine aufschiebende Wirkung für das erste offizielle Spiel nach dem Entscheid.