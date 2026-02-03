SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neue Bestimmungen

SFL passt wegen Xamax die UBS Nachwuchs Trophy an

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 Februar, 2026 16:15
Nachdem Xamax am vergangenen Freitag in Bellinzona mit einer Nachwuchsmannschaft angetreten ist und dadurch eine massive Verbesserung im Standing der UBS Youth Trophy erreicht hätte, ändert die Swiss Football League nun mit sofortiger Wirkung die Richtlinien.

Ziel der Liga ist es mit der Trophäe jene Klubs aus der Super League und Challenge League zu belohnen, die eine nachhaltige Nachwuchsförderung über die ganze Saison betreiben. Der punktuelle Einsatz vieler junger Spieler soll hingegen nicht belohnt werden.

Deshalb greift nun mit sofortiger Wirkung eine neue Regelung, wie die SFL am Dienstag mitteilt. Konkret wird für die Wertung der Durchschnitt der Einsatzminuten junger Spieler über sämtlich Spiele der Meisterschaft ermittelt. Übersteigt dieser Durchschnitt 360 Minuten pro Spiel, so gilt dieser durchschnittliche Wert als Obergrenze für die anrechenbaren Einsatzminuten. Andernfalls werden maximal 360 Einsatzminuten pro Spiel und Runde angerechnet.

Weitere Reglementsanpassungen im Hinblick auf die kommende Saison werden geprüft.

