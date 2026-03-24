Exklusiv: Xamax findet Vaduz-Stürmer Ayo Akinola interessant

Der FC Vaduz hat Ayo Akinola zwar erst im vergangenen Saison verpflichtet, plant aber schon nicht mehr mit dem Stürmer. Neuchâtel Xamax tut sich als möglicher Abnehmer hervor.

Die beeindruckende Statistik, die Ayo Akinola in seiner noch jungen Karriere aufweist, hat dem FC Vaduz bisher nicht viel gebracht. Der gebürtige US-Amerikaner hat bereits 87 Spiele in der Major League Soccer sowie 31 Spiele in der Challenge League für den FC Wil absolviert.

Vaduz führt zwar das Klassement der Challenge League an, Akinola hat darauf aber nicht den erhofften Einfluss genommen. In der Challenge League stand er 14-mal in der Startelf und kommt lediglich auf drei Tore. Für die Liechtensteiner ist der sportliche Ertrag zu gering.

Wie 4-4-2.ch aus Vereinskreisen erfuhr, war Vaduz bereit, Akinola im vergangenen Wintertransferfenster schon wieder abzugeben. Es regte sich jedoch kein ernsthaftes Interesse eines anderen Klubs.

In den USA wurde viel bezüglich eines Wechsels versucht. Die von Vaduz aufgerufenen 100.000 Franken Ablöse wollte jedoch kein Verein zahlen. Akinola wird Stand jetzt die Saison bei Vaduz zu Ende spielen und im Sommer den Markt noch mal neu sondieren.

Keine Zukunft in Vaduz – Xamax beobachtet Ayo Akinola

Unter Umständen könnte Akinola sogar in der Schweiz bleiben. Neuchâtel Xamax, einer von Vaduz‘ Konkurrenten in der Challenge League, hat sich lose nach dem 26-Jährigen erkundigt.

In diesem Fall haben die Neuenburger klargemacht, dass Akinola für einen Transfer im Sommer grundsätzlich interessant ist, bisher allerdings keine konkreten Massnahmen für eine allfällige Zusammenarbeit unternommen.

Akinola wurde im Ländle lediglich mit einem Vertrag bis Ende Juni 2026 ausgestattet, so dass er im Anschluss an die laufende Saison ablösefrei auf dem Markt stehen würde.