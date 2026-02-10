SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Leihe fix

FCZ-Mittelstürmer Vincent Nvendo wechselt in die Challenge League

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 Februar, 2026 18:49
FCZ-Mittelstürmer Vincent Nvendo wechselt in die Challenge League

Mittelstürmer Vincent Nvendo verlässt den FC Zürich und wechselt in die Challenge League zu Xamax Neuchâtel.

Der 22-Jährige wurde ursprünglich bei Servette ausgebildet und spielte phasenweise auch in Italien. Vor Jahresfrist wechselte er von Etoile Carouge zunächst in die U21 des FCZ. Im Sommer wurde er in die Profimannschaft integriert, wo er in der Super League insgesamt neun Partien bestritt. Nun verlässt er die Zürcher wieder und heuert bei Xamax an.

In der Challenge League hat er bislang 18 Partien bestritten und sieben Treffer erzielt. Diese Statistik will er nun ausbauen. In Neuenburg erhält Nvendo die Rückennummer 90.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück
"Image hat Schaden genommen"

FCZ-Präsident Canepa verrät, weshalb er Malenovic entlassen hat
Mehr entdecken
Leihe fix

FCZ-Mittelstürmer Vincent Nvendo wechselt in die Challenge League

10.02.2026 - 18:49
Wadenprobleme

FCZ-Profi Phaëton fällt nach Verletzung beim Aufwärmen wochenlang aus

10.02.2026 - 11:46
Und Kroatien will ihn

FCZ-Verteidiger David Vujevic weckt Begehrlichkeiten bei anderen Klubs

7.02.2026 - 11:27
Marina Theodoraki geht

18-jährige FCZ-Verteidigerin wechselt nach Polen

6.02.2026 - 15:15
Ankunft bestätigt

Der neue FCZ-Abwehrchef ist «spielerisch gut, leidenschaftlich & kommunikativ»

5.02.2026 - 12:01
Alexander Hack

Der FCZ hat einen neuen Abwehrchef aus Deutschland

4.02.2026 - 18:44
Klare Worte

Yannick Brecher spricht erstmals über seine Degradierung beim FCZ

3.02.2026 - 17:16
Verletzungsprobleme

Ex-FCZ-Profi Salim Khelifi muss Karriere mit 32 Jahren beenden

3.02.2026 - 16:26
Ausfall

FCZ-Jungspund Jill Stiel im Verletzungspech

3.02.2026 - 13:47
Trennung erfolgt

FCZ findet Lösung bei Lisandru Tramoni und löst Vertrag auf

3.02.2026 - 12:37