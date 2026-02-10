FCZ-Mittelstürmer Vincent Nvendo wechselt in die Challenge League

Mittelstürmer Vincent Nvendo verlässt den FC Zürich und wechselt in die Challenge League zu Xamax Neuchâtel.

Der 22-Jährige wurde ursprünglich bei Servette ausgebildet und spielte phasenweise auch in Italien. Vor Jahresfrist wechselte er von Etoile Carouge zunächst in die U21 des FCZ. Im Sommer wurde er in die Profimannschaft integriert, wo er in der Super League insgesamt neun Partien bestritt. Nun verlässt er die Zürcher wieder und heuert bei Xamax an.

In der Challenge League hat er bislang 18 Partien bestritten und sieben Treffer erzielt. Diese Statistik will er nun ausbauen. In Neuenburg erhält Nvendo die Rückennummer 90.