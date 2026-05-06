Beim FC Zürich haben sich zwei weitere Verträge verlängert

Beim FC Zürich wurden nach der in der vergangenen Woche verkündeten Vertragsverlängerung von Alexander Hack zwei weitere Arbeitspapiere verlängert. Valon Berisha (33) und Juan José Perea (26) sind über diese Saison hinaus an den FCZ gebunden.

Beide standen ursprünglich nur bis Ende Juni 2026 unter Vertrag. Berisha stiess im Winter vom LASK nach Zürich. Durch seine bisherigen Einsätze wurde das Arbeitspapier laut «Blick» inzwischen automatisch für eine weitere Spielzeit bis Juni 2027 verlängert.

Sogar bis 2028 ist der kolumbianische Stürmer Perea gebunden. Er hat sich von mehreren Verletzungen erholt und kommt inzwischen wieder regelmässig zum Zug.

Diese zwei Personalien sind somit für die Zukunft geklärt. Weitere Entscheidungen werden in den kommenden Wochen folgen.