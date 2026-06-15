Ex-FCZ-Coach Mitchell van der Gaag hat einen neuen Job

Der frühere FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag findet in Portugal eine neue Aufgabe.

Der 54-jährige Niederländer unterzeichnet laut Fabrizio Romano bei Erstliga-Aufsteiger CS Maritimo einen Vertrag über zwei Jahre bis 2028. Van der Gaag wurde vor Jahresfrist beim FC Zürich als Cheftrainer verpflichtet, musste den Verein aber nach gut fünf Monaten wieder verlassen.

Zuvor war er unter anderem als Assistent von Erik ten Hag bei Manchester United tätig. Nun wird er in der Primeira Liga tätig.