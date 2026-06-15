SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
In Portugal

Ex-FCZ-Coach Mitchell van der Gaag hat einen neuen Job

Autor: | Publiziert: 15 Juni, 2026 14:41
Ex-FCZ-Coach Mitchell van der Gaag hat einen neuen Job

Der frühere FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag findet in Portugal eine neue Aufgabe.

Der 54-jährige Niederländer unterzeichnet laut Fabrizio Romano bei Erstliga-Aufsteiger CS Maritimo einen Vertrag über zwei Jahre bis 2028. Van der Gaag wurde vor Jahresfrist beim FC Zürich als Cheftrainer verpflichtet, musste den Verein aber nach gut fünf Monaten wieder verlassen.

Zuvor war er unter anderem als Assistent von Erik ten Hag bei Manchester United tätig. Nun wird er in der Primeira Liga tätig.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
"Müssen uns hinterfragen"

Der neue FCZ-Abwehrchef Alexander Hack kritisiert das Team scharf
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Mehr entdecken
In Portugal

Ex-FCZ-Coach Mitchell van der Gaag hat einen neuen Job

15.06.2026 - 14:41
In der Challenge League

Ex-FCZ-Assistent Johan Vonlanthen hat neuen Job

13.06.2026 - 10:44
Rückkehr in die Schweiz

Ex-FCZ-Sportchef Marinko Jurendic wird Chief Sports Officer beim SFV

5.06.2026 - 14:42
Abgang beim FCZ

Der Bruder von Nati-Star Noah Okafor wechselt in die Challenge League

29.05.2026 - 12:24
Neuer Job

Vanessa Bernauer gelingt grosser Sprung vom FCZ in die Bundesliga

29.05.2026 - 10:23
Unterschrift erfolgt

Dem FC Winterthur gelingt Transfercoup mit Antonio Marchesano

27.05.2026 - 11:30
Wieder mit Koller vereint

Der FCZ bestätigt die Rückkehr von Harald Gämperle

25.05.2026 - 19:06
Schmiererei nach Transfer

FCZ-Fans schäumen wegen Lindner-Verpflichtung

20.05.2026 - 18:15
Nummer 2

Perfekt: Heinz Lindner wechselt von YB zum FCZ

18.05.2026 - 12:08
Wenn er bleibt

Ivan Cavaleiro fehlt dem FCZ nächste Saison wegen Sperre

18.05.2026 - 11:49