Exklusiv: Kein FCZ-Wechsel – Philipp Wiesinger verlängert bei Austria Wien

Philipp Wiesinger stand beim FC Zürich für einen möglichen Sommertransfer auf der Liste. Nun ist die Zukunftsentscheidung gefallen: Der Verteidiger verlängert seinen bei Austria Wien auslaufenden Vertrag.

Austria Wien kann auch die kommenden Jahr auf Philipp Wiesinger setzen. Nach Informationen von 4-4-2.ch wird der Innenverteidiger seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2028 verlängern.

Wiesinger war bei den Violetten in der vergangenen Saison eine wichtige Kraft und absolvierte in den verschiedenen Wettbewerben 32 Spiele (2684 Minuten) mit zwei Toren und ebenso vielen Vorlagen.

4-4-2.ch hatte vor rund einem Monat berichtet, dass sich der FC Zürich mit einem Transfer von Wiesinger beschäftige. Ausserdem haben sich einige Klubs aus der italienischen Serie B mit einer Zusammenarbeit auseinandergesetzt.

Im Rahmen der Spekulationen über einen allfälligen Austria-Abgang war aber auch klar, dass Wiesinger aus Wien ein Angebot zur Vertragsverlängerung präsentiert wurde. Das hat der 32-Jährige nun angenommen.