FCZ-Stürmer Juan José Perea steht vor dem Absprung nach Griechenland

Der kolumbianische Angreifer Juan José Perea könnte den FC Zürich nach zwei Spielzeiten wieder verlassen und nach Griechenland wechseln.

Der 26-Jährige wurde vor Jahresfrist nach einer erfolgreichen Leihe fix vom VfB Stuttgart übernommen. Zuletzt hat sich sein eigentlich Ende Juni auslaufender Kontrakt automatisch um zwei Jahre bis 2028 verlängert. Nun könnte Perea den FCZ aber doch noch in diesem Sommer verlassen.

Der griechische Erstligaaufsteiger Kalamata FC steht laut dem Portal «Sport24» im Austausch mit dem Mittelstürmer. Dieser ist offenbar bereit für eine neue Herausforderung. In der vergangenen Spielzeit sind ihm für den FC Zürich in 22 Ligaspielen nur zwei Tore geglückt. Perea wurde aber gleich mehrfach von Verletzungen gebremst: Zunächst durch einen Achillessehnenriss und später durch muskuläre Probleme.