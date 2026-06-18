Der FCZ hat eine neue Sportkoordinatorin angestellt

Der FC Zürich stellt mit Diane Caldwell eine neue Sportkoordinatorin für die FCZ Frauen vor.

Die 37-jährige frühere irische Nationalspielerin wird den Posten am 1. August antreten und damit die Nachfolge von Vanessa Bernauer übernehmen, die zum VfL Wolfsburg gewechselt ist. Caldwell wird in ihrer neuen Funktion zu 50 Prozent angestellt und zu 50 Prozent weiterhin als Individualtrainerin tätig sein. Diese Funktion hat sie bereits bisher wahrgenommen.

Die Irin stand bereits als aktive Spielerin für die FCZ Frauen auf dem Platz. Sie kam im Sommer 2023 vom FC Reading zum Stadtclub und bestritt insgesamt 37 Pflichtspiele, wobei sie 2025 mit dem FCZ auch den Cupsieg feierte. Für die irische Frauen-Nationalmannschaft kam sie zu über 100 Länderspieleinsätzen. Im Dezember 2024 zog sie sich in einem Derby gegen den GC Frauenfussball einen Kreuzbandriss zu, worauf sie ein Jahr später ihre Karriere beenden musste. Seither war sie bei den FCZ Frauen als Individualtrainerin engagiert.