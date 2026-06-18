SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Für die Frauen

Der FCZ hat eine neue Sportkoordinatorin angestellt

Autor: | Publiziert: 18 Juni, 2026 15:42
Der FCZ hat eine neue Sportkoordinatorin angestellt

Der FC Zürich stellt mit Diane Caldwell eine neue Sportkoordinatorin für die FCZ Frauen vor.

Die 37-jährige frühere irische Nationalspielerin wird den Posten am 1. August antreten und damit die Nachfolge von Vanessa Bernauer übernehmen, die zum VfL Wolfsburg gewechselt ist. Caldwell wird in ihrer neuen Funktion zu 50 Prozent angestellt und zu 50 Prozent weiterhin als Individualtrainerin tätig sein. Diese Funktion hat sie bereits bisher wahrgenommen.

Die Irin stand bereits als aktive Spielerin für die FCZ Frauen auf dem Platz. Sie kam im Sommer 2023 vom FC Reading zum Stadtclub und bestritt insgesamt 37 Pflichtspiele, wobei sie 2025 mit dem FCZ auch den Cupsieg feierte. Für die irische Frauen-Nationalmannschaft kam sie zu über 100 Länderspieleinsätzen. Im Dezember 2024 zog sie sich in einem Derby gegen den GC Frauenfussball einen Kreuzbandriss zu, worauf sie ein Jahr später ihre Karriere beenden musste. Seither war sie bei den FCZ Frauen als Individualtrainerin engagiert.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
"Müssen uns hinterfragen"

Der neue FCZ-Abwehrchef Alexander Hack kritisiert das Team scharf
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Mehr entdecken
Für die Frauen

Der FCZ hat eine neue Sportkoordinatorin angestellt

18.06.2026 - 15:42
Gespräche mit Kalamata

FCZ-Stürmer Juan José Perea steht vor dem Absprung nach Griechenland

18.06.2026 - 14:46
Zürcher hatten Interesse

Exklusiv: Kein FCZ-Wechsel – Philipp Wiesinger verlängert bei Austria Wien

18.06.2026 - 11:57
In Portugal

Ex-FCZ-Coach Mitchell van der Gaag hat einen neuen Job

15.06.2026 - 14:41
In der Challenge League

Ex-FCZ-Assistent Johan Vonlanthen hat neuen Job

13.06.2026 - 10:44
Rückkehr in die Schweiz

Ex-FCZ-Sportchef Marinko Jurendic wird Chief Sports Officer beim SFV

5.06.2026 - 14:42
Abgang beim FCZ

Der Bruder von Nati-Star Noah Okafor wechselt in die Challenge League

29.05.2026 - 12:24
Neuer Job

Vanessa Bernauer gelingt grosser Sprung vom FCZ in die Bundesliga

29.05.2026 - 10:23
Unterschrift erfolgt

Dem FC Winterthur gelingt Transfercoup mit Antonio Marchesano

27.05.2026 - 11:30
Wieder mit Koller vereint

Der FCZ bestätigt die Rückkehr von Harald Gämperle

25.05.2026 - 19:06