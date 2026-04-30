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Yanick Brecher wird beim FCZ bereits wieder degradiert

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 April, 2026 14:22
Yanick Brecher wird beim FCZ bereits wieder degradiert

FCZ-Captain Yanick Brecher wird nach nur einem Spiel zwischen den Pfosten von Interimstrainer Carlos Bernegger bereits wieder degradiert.

Zukunftshoffnung Silas Huber kehrt für die Partie beim FC Winterthur am Samstag in die Startelf zurück. Brecher muss wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen, wie Bernegger am Donnerstag gleich zu Beginn der Pressekonferenz vor der anstehenden Partie bestätigte. «Beim Goaliewechsel letzte Woche habe ich mir Erfahrung und Stabilität erhofft. Es ist anders herausgekommen, als ich erwartet habe. Deshalb wird es wieder einen Wechsel geben und Silas wieder im Tor stehen», sagte der Trainer.

Ein harter Schlag für Brecher, der allerdings insbesondere bei einem Gegentreffer bei der 0:3-Niederlage gegen Lausanne-Sport am vergangenen Wochenende schlecht aussah. Huber hatte Brecher unter Ex-Trainer Denis Hediger bereits Anfang Februar abgelöst und seither zwölf Ligaspiele bestritten. Nun kommen weitere hinzu.

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