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Barça zögert trotz starker Zahlen

Rashford-Zukunft in Spanien offenbar mehr als fraglich

Autor: | Publiziert: 19 Mai, 2026 16:04
Rashford-Zukunft in Spanien offenbar mehr als fraglich

Die Zukunft von Marcus Rashford bleibt weiterhin ungeklärt. Obwohl der Offensivspieler während seiner Leihe beim FC Barcelona starke Zahlen lieferte, zögern die Katalanen aktuell bei einer festen Verpflichtung.

Mit 14 Toren und 14 Vorlagen in 48 Pflichtspielen spielte sich Rashford schnell in den Fokus der Fans. Trotzdem soll Barça die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro vorerst nicht ziehen wollen. Hauptgrund sind offenbar die finanziellen Probleme des Klubs sowie das hohe Gehalt des Engländers.

Dabei soll Rashford selbst unbedingt in Spanien bleiben wollen. Laut «Mundo Deportivo» zeigte sich der Angreifer sogar bereit, massive finanzielle Abstriche hinzunehmen. Zunächst soll er einem Dreijahresvertrag mit deutlich reduziertem Gehalt zugestimmt haben. Zuletzt legte Rashford offenbar sogar einen neuen Vorschlag über fünf Jahre vor, der sein Jahresgehalt weiter senken würde.

Trotzdem denkt Barcelona weiterhin intensiv über den Deal nach. Intern gibt es offenbar Zweifel, ob sich ein langfristiger Transfer angesichts von Rashfords Alter und möglichem Wiederverkaufswert wirtschaftlich lohnt. Gleichzeitig blockt Manchester United bislang alternative Modelle wie eine weitere Leihe oder eine niedrigere Ablöse ab.

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