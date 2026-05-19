Atlético fordert hohe Ablöse für Stürmer

Der FC Barcelona soll sich intensiv mit Julián Álvarez beschäftigen. Laut «The Athletic» gilt der Stürmer von Atlético Madrid intern sogar als Wunschlösung für die Zeit nach Robert Lewandowski, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Allerdings dürfte ein Transfer extrem schwierig werden. Nach Informationen von «SPORT» und «Mundo Deportivo» fordert Atlético rund 150 Millionen Euro für den Weltmeister – eine Summe, die Barcelona aktuell offenbar nicht stemmen kann.

Die Katalanen sollen Álvarez sportlich zwar enorm schätzen, gleichzeitig will der Klub im Sommer keinen finanziellen Kraftakt eingehen. Deshalb gilt ein Deal derzeit als unrealistisch. Auch das zwischenzeitliche Interesse von Paris Saint-Germain soll Barcelonas Chancen zusätzlich verschlechtert haben. Stattdessen richtet sich der Blick inzwischen offenbar auf Alternativen. Als neuer Kandidat wird unter anderem João Pedro gehandelt.