SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Barça träumt von Álvarez

Atlético fordert hohe Ablöse für Stürmer

Autor: | Publiziert: 19 Mai, 2026 15:22
Atlético fordert hohe Ablöse für Stürmer

Der FC Barcelona soll sich intensiv mit Julián Álvarez beschäftigen. Laut «The Athletic» gilt der Stürmer von Atlético Madrid intern sogar als Wunschlösung für die Zeit nach Robert Lewandowski, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Allerdings dürfte ein Transfer extrem schwierig werden. Nach Informationen von «SPORT» und «Mundo Deportivo» fordert Atlético rund 150 Millionen Euro für den Weltmeister – eine Summe, die Barcelona aktuell offenbar nicht stemmen kann.

Die Katalanen sollen Álvarez sportlich zwar enorm schätzen, gleichzeitig will der Klub im Sommer keinen finanziellen Kraftakt eingehen. Deshalb gilt ein Deal derzeit als unrealistisch. Auch das zwischenzeitliche Interesse von Paris Saint-Germain soll Barcelonas Chancen zusätzlich verschlechtert haben. Stattdessen richtet sich der Blick inzwischen offenbar auf Alternativen. Als neuer Kandidat wird unter anderem João Pedro gehandelt.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Mehr entdecken
Barça zögert trotz starker Zahlen

Rashford-Zukunft in Spanien offenbar mehr als fraglich

19.05.2026 - 16:04
Barça träumt von Álvarez

Atlético fordert hohe Ablöse für Stürmer

19.05.2026 - 15:22
Verletzungsprobleme

WM-Schock für Spanien: Lamine Yamal verpasst einen Teil der WM

18.05.2026 - 17:21
Bis 2028 mit Option

Barça bestätigt die Unterschrift von Hansi Flick

18.05.2026 - 15:08
Viele Verletzungen

Verlängerung: Andreas Christensen spaltet Barça

16.05.2026 - 16:43
Wohin geht es nun?

«Es ist Zeit, weiterzuziehen»: Robert Lewandowski verabschiedet sich von Barça

16.05.2026 - 15:18
Rückkehr nach Leihe

Rekordmeister bemüht sich um Barça-Goalie ter Stegen

16.05.2026 - 11:27
"Unmöglich"

Porto-Präsident dementiert Lewandowski-Gerüchte

14.05.2026 - 17:20
Brasilianer soll kommen

Barça hat João Pedro als Lewandowski-Nachfolger bestimmt

14.05.2026 - 16:14
Keine Annäherung

Ein Lewandowski-Verbleib bei Barça ist sehr unwahrscheinlich geworden

13.05.2026 - 13:56