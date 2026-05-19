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Vušković im Fokus

Inter Mailand plant Mega-Transfer für die Abwehr

Autor: | Publiziert: 19 Mai, 2026 15:01
Inter Mailand plant Mega-Transfer für die Abwehr

Inter Mailand arbeitet offenbar intensiv an der Verstärkung der Defensive für die kommende Saison. Dabei soll auch Luka Vušković ganz oben auf der Liste stehen.

Der erst 19 Jahre alte Innenverteidiger gehört aktuell Tottenham Hotspur und sammelt derzeit Spielpraxis beim Hamburger SV. Mit starken Leistungen in Deutschland hat sich der kroatische Nationalspieler allerdings längst auf die Wunschlisten mehrerer europäischer Topklubs gespielt.

Tottenham soll für Vušković rund 50 Millionen Euro verlangen. Eine Summe, die laut Berichten in einer ähnlichen Grössenordnung liegt wie die Forderung vom FC Barcelona für Ronald Araújo, der ebenfalls als Kandidat für die Inter-Defensive gehandelt wird.

Neben Inter beobachten auch FC Bayern München, Liverpool und Barcelona die Entwicklung des Kroaten genau. Sein Marktwert liegt inzwischen bereits bei rund 60 Millionen Euro – nachdem Tottenham ihn erst 2025 für knapp 14 Millionen Euro von Hajduk Split verpflichtet hatte.

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