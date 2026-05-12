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Keine Rückkehr

Yann Sommer hat dem FC Basel die Entscheidung mitgeteilt

Autor: | Publiziert: 12 Mai, 2026 19:45
Yann Sommer hat dem FC Basel die Entscheidung mitgeteilt

Yann Sommer wird auf die kommende Saison hin nicht zum FC Basel zurückkehren. Der frühere Nati-Goalie hat seinem Ex-Verein abgesagt.

Die amtierende Nummer 1 von Inter Mailand war am Rheinknie die absolute Wunschlösung, wie Klubboss David Degen in einem Podcast öffentlich gemacht hat. Vorderhand wird Sommer aber nicht für den FCB auflaufen. Einen Wechsel bereits nach dieser Spielzeit schliesst der 37-Jährige aus, wie «bz Basel» berichtet. Dies habe der Torhüter seinem Ex-Klub inzwischen auch mitgeteilt.

Eine Basler Delegation reiste kürzlich sogar extra nach Mailand, um den Wunschtransfer zu realisieren. Erfolgreich war sie letztlich nicht. Sommer besitzt bei Inter Mailand zwar einen auslaufenden Vertrag, sieht den Zeitpunkt für eine Rückkehr in die Heimat aber noch nicht gekommen. Stattdessen möchte er noch ein oder zwei Jahre auf höchstem internationalen Niveau spielen. Dass er dies kann, hat er in dieser Saison bei den Nerazzurri zur Genüge bewiesen. Am Mittwoch könnte er mit seiner Mannschaft das Double aus Meisterschaft und Coppa Italia perfekt machen, wobei im Pokal in dieser Saison bislang die nominelle Nummer 2, Josep Martinez, zum Einsatz gelangte.

Sommer will die Entscheidung, wo er nächste Saison spielt, nicht forcieren. Er scheint erst einmal abzuwarten, welche Offerten er aus Topligen erhält. Bei Inter müsste er sich künftig möglicherweise mit der Rolle als Nummer 2 begnügen. Gespräche laufen aber weiterhin.

Der FCB muss nach dem Rücktritt von Marwin Hitz derweil zeitnah eine eine Lösung finden. Jonas Omlin, der von Beginn weg als realistischste Lösung galt, könnte nun wieder verstärkt in den Fokus rücken.

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