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Rückkehr ins Training

Von Xherdan Shaqiri gibt es vor dem Spiel bei YB sehr gute Nachrichten

Autor: | Publiziert: 7 Mai, 2026 10:27
Von Xherdan Shaqiri gibt es vor dem Spiel bei YB sehr gute Nachrichten

Xherdan Shaqiri könnte bereits am kommenden Wochenende auf den Platz zurückkehren.

Der 34-jährige FCB-Captain hat seine muskuläre Verletzung am Oberschenkel offenbar verkraftet. Shaqiri ist in dieser Woche wieder in das Mannschaftstraining der Bebbi zurückgekehrt. Wie der Verein mitteilt, wird eine definitive Entscheidung über einen Einsatz des Spielmachers beim Auswärtsspiel in Bern im Laufe der nächsten Tage fallen.

Die Partie findet am Sonntagnachmittag statt. Für den FC Basel geht es um viel: Der Verein kämpft um die Europacup-Qualifikation und ist bei YB auf Punkte angewiesen.

Auch der japanische Rechtsverteidiger Keigo Tsunemoto kehrt am Wochenende wohl zurück. Der 27-Jährige hat bereits seit Anfang März nicht mehr gespielt.

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