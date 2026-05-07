Ex-FCB-Transferkandidat Michael Gregoritsch wechselt fix nach Augsburg

Nachdem Michael Gregoritsch im Winter zeitweise ein heisses Thema beim FC Basel war, wird er nun fest zum FC Augsburg wechseln.

Der Bundesligist hatte den 32-jährigen Österreicher im Januar leihweise von Bröndby IF übernommen. Der FCA besitzt eine Kaufoption in sechsstelliger Höhe, die laut «kicker» mit grosser Wahrscheinlichkeit gezogen wird. Gregoritsch konnte sich in der Rückrunde in 15 Ligaspielen als vierfacher Torschütze auszeichnen. Ausserdem kommen noch drei Assists hinzu.

Mit diesem Leistungsausweis hat sich der Mittelstürmer für ein dauerhaftes Engagement empfohlen. Im Sommer steht für Gregoritsch mit Österreich die Weltmeisterschaft an. Ein weiteres Highlight für ihn.