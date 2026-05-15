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Camavinga & Kolo Muani

Im französischen WM-Kader gibt es zwei Negativ-Überraschungen

Autor: | Publiziert: 15 Mai, 2026 10:11
Im französischen WM-Kader gibt es zwei Negativ-Überraschungen

Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps hat am Donnerstagabend sein Aufgebot für die anstehende Weltmeisterschaft bekannt gegeben. Insbesondere für zwei arrivierte Stars gab es grosse Enttäuschungen.

Real-Profi Eduardo Camavinga (23) und Spurs- bzw. PSG-Stürmer Randal Kolo Muani figurieren nicht auf der Liste. Beide haben eine durchzogene Saison hinter sich und glänzen aktuell nicht gerade durch ihre Topform. Dies hat Deschamps dazu veranlasst das Duo nicht aufzubieten.

Im Mittelfeld erhalten beispielsweise Manu Koné (AS Roma) und Warren Zaïre-Emery (PSG) den Vorzug. Im Angriff wird Jean-Philippe Mateta von Crystal Palace berücksichtigt. An der letzten Weltmeisterschaft vor vier Jahren spielte Kolo Muani noch eine wichtige Rolle.

Das vollständige französische Aufgebot:

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