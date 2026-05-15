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Bleibt im Amt

David Degen stellt Lichtsteiner eine Job-Garantie aus

Autor: | Publiziert: 15 Mai, 2026 09:15
David Degen stellt Lichtsteiner eine Job-Garantie aus

Basels Klubboss David Degen hält im Hinblick auf die kommende Saison definitiv an Trainer Stephan Lichtsteiner fest.

Trotz einer zuletzt schwachen Bilanz darf der Ex-Nati-Captain an der Seitenlinie weitermachen, wie der FCB-Präsident nach der 1:3-Niederlage gegen den FC St. Gallen gegenüber «SRF» festhält: «Wir gehen mit Stephan Lichtsteiner in die neue Saison. Das ist ganz klar.»

Es werde aber eine schonungslose Gesamtanalyse geben. Degen richtet das Wort an die Fans, denen er seinen Dank ausspricht. Es tue ihm besonders leid, dass die Spielzeit derart misslungen sei. «Wir müssen hart mit uns ins Gericht gehen und die richtigen Schlüsse ziehen», blickt  er voraus.

«Wir müssen hart mit uns Gericht gehen und die richtigen Schlüsse ziehen», blickt Degen voraus. Offen ist weiterhin, wer die Nachfolge von Daniel Stucki als Sportchef antritt. Allerdings habe man in diesem Bereich bereits etwas getan. So kommt ein neuer Technischer Direktor. Die Verpflichtung der beiden bisherigen ManUtd-Scouts Andreas Herrmann und Marko Filipovic scheint festzustehen.

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