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Schweizer Connection

Nächster Bundesligist ist auf den Spuren von Thuns Shootingstar Meichtry

Autor: | Publiziert: 15 Mai, 2026 12:05
Nächster Bundesligist ist auf den Spuren von Thuns Shootingstar Meichtry

Mittelfeldspieler Franz-Ethan Meichtry weckt im Ausland grosse Begehrlichkeiten. Ein weiterer Bundesligist mit vielen Schweizer Entscheidungsträgern mischt ebenfalls mit.

Laut «kicker» steht der 20-jährige Schweiz-Kameruner beim VfL Wolfsburg auf der Wunschliste. Die Wölfe kämpfen um den Klassenerhalt und müssen derzeit zweigleisig planen. Mit Sportdirektor Pirmin Schwegler und Aufsichtsrat Diego Benaglio tragen beim VfL zwei Schweizer grosse Verantwortung. Benaglio ist im Schweizer Verband als Sportkoordinator bei der U21 beschäftigt und kennt U21-Nationalspieler Meichtry bestens.

Dieser könnte im Sommer die Qual der Wahl haben: Diverse Vereine aus Topligen blicken auf ihn. Im Winter stand Parma Calcio kurz vor einer Verpflichtung (4-4-2.ch berichtete exklusiv). Die Serie A bleibt für den Youngster ebenso eine Option wie die Bundesliga oder weitere Topligen.

Thun wird das Eigengewächs nach der starken Saison (8 Tore und 3 Assists in 34 Partien) wohl kaum halten können, befindet sich angesichts eines bis 2030 laufenden Vertrags aber immerhin in einer exzellenten Verhandlungssituation.

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