Für 11 Millionen

Der VfL Wolfsburg krallt sich FCB-Verteidiger Jonas Adjetey

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 20:35
Der FC Basel verkauft seinen ghanaischen Abwehrspieler Jonas Adjetey an Bundesligist VfL Wolfsburg.

Der Bundesligist zahlt für die Dienste des 22-jährigen Innenverteidigers dem Vernehmen nach 11 Mio. Euro. Adjetey lief seit Sommer 2022 für den FCB auf. Für die Bebbi bestritt er 73 Pflichtspiele. Nun heuert er in Wolfsburg bis 2030 an.

«Jonas ist ein physisch sehr starker Spieler, schnell und zweikampfstark. Er bringt genau die Qualitäten mit, die wir für unsere Defensive brauchen», sagt Wolfsburgs Sportdirektor Pirmin Schwegler. «Beim FC Basel konnte er sich in den vergangenen dreieinhalb Jahren sowohl in der Liga als auch international beweisen. Wir trauen Jonas viel zu und sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft sofort verstärken wird.»

Der FC Basel hat nun mit Adrian Leon Barišić und Adjetey in dieser Transferperiode zwei Innenverteidiger abgegeben. Der Super Ligist wird bis zur Deadline in der Schweiz am 16. Februar noch einmal aktiv.

