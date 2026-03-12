SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Chaos im Klub

Ex-FC Basel-Profi Jonas Adjetey löst in Wolfsburg Fan-Tumulte aus

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 März, 2026 10:25
Ex-FC Basel-Profi Jonas Adjetey löst in Wolfsburg Fan-Tumulte aus

Abwehrspieler Jonas Adjetey schaffte im Winter den grossen Sprung vom FC Basel in die Bundesliga. Dort durchlebt der 22-Jährige allerdings eine turbulente und durchaus schwierige Anfangszeit.

Der VfL steckt nämlich tief in der Krise: In der Tabelle liegt der Meister von 2009 an zweitletzter Position. Dies würde aktuell den Abstieg in die 2. Bundesliga bedeuten. Aus den letzten acht Ligaspielen resultierten lediglich zwei mickrige Pünktchen. Dies bringt selbst die sonst eher geduldigen Fans in Rage. Und zwar gehörig: Nach der 1:2-Niederlage gegen den Hamburger SV flogen Pyros auf den Platz. Ausserdem war zu sehen, wie Supporter Fan-Schals verbrannten. Auf einem Transparent war zu lesen: «Chance vertan, Rückhalt verspielt.» Mittendrin Jonas Adjetey, der die Tumulte mit einem verschuledeten Elfmeter, der zum Siegtreffer für den HSV führte, sogar mit auslöste.

In der 57. Minute umklammerte er Gegenspieler Luka Vuskovic bei einem Eckball so lange, dass Schiedsrichter Florian Exner auf Elfmeter entschied. Adjetey wurde zuvor von diesem ermahnt.

Es war das Startelfdebüt des jungen Verteidigers im Wolfsburg-Trikot. Unglücklicher hätte es nicht laufen können. Nach 67 Minuten musste er den Platz wieder verlassen.

Die VfL-Führung, zu denen mit Pirmin Schwegler und Diego Benaglio auch zwei Schweizer gehören, hat am Sonntag personell reagiert: Sowohl Trainer Daniel Bauer wie auch Sportchef Peter Christiansen mussten gehen. Als Feuerwehrmann wurde der erfahrene Dieter Hecking geholt. Er soll den Abstieg der Wölfe verhindern. Welche Rolle Adjetey unter ihm spielen wird, ist noch völlig ungewiss. Am Samstag reisen die Wölfe zur TSG Hoffenheim.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
Chaos im Klub

Ex-FC Basel-Profi Jonas Adjetey löst in Wolfsburg Fan-Tumulte aus

12.03.2026 - 10:25
Mark Flekken zurück

Für Jonas Omlin wird es in Leverkusen bald noch schwieriger

11.03.2026 - 18:53
Im Basler Visier

Exklusiv: FCB-Wechsel von Anthony Racioppi nicht sehr wahrscheinlich

11.03.2026 - 15:00
Jonas Omlin

Der FC Basel hat eine neue Wunschlösung für die Hitz-Nachfolge

10.03.2026 - 12:55
Wird abgeworben

Das FC Basel verliert sein Talent Gjan Ajdin an einen Super League-Konkurrenten

10.03.2026 - 11:24
Notbremse gezogen

Challenge League-Klub setzt Trainer vor die Türe – Andermatt übernimmt

9.03.2026 - 19:05
Ligaintern

Ex-Basel-Profi Wouter Burger steht vor Wechsel in der Bundesliga

9.03.2026 - 18:56
Nach 0:3-Pleite

Eine Frage auf der PK bringt Stephan Lichtsteiner in Rage

9.03.2026 - 09:59
Wegen Verletzungen

FCB-Coach Lichtsteiner hat vor St. Gallen-Spiel Personalprobleme

6.03.2026 - 16:55
"Gehört zum Fussball"

Lichtsteiner kommentiert Zoff mit Amir Abrashi sehr lapidar

6.03.2026 - 11:32