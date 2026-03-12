Ex-FC Basel-Profi Jonas Adjetey löst in Wolfsburg Fan-Tumulte aus

Abwehrspieler Jonas Adjetey schaffte im Winter den grossen Sprung vom FC Basel in die Bundesliga. Dort durchlebt der 22-Jährige allerdings eine turbulente und durchaus schwierige Anfangszeit.

Der VfL steckt nämlich tief in der Krise: In der Tabelle liegt der Meister von 2009 an zweitletzter Position. Dies würde aktuell den Abstieg in die 2. Bundesliga bedeuten. Aus den letzten acht Ligaspielen resultierten lediglich zwei mickrige Pünktchen. Dies bringt selbst die sonst eher geduldigen Fans in Rage. Und zwar gehörig: Nach der 1:2-Niederlage gegen den Hamburger SV flogen Pyros auf den Platz. Ausserdem war zu sehen, wie Supporter Fan-Schals verbrannten. Auf einem Transparent war zu lesen: «Chance vertan, Rückhalt verspielt.» Mittendrin Jonas Adjetey, der die Tumulte mit einem verschuledeten Elfmeter, der zum Siegtreffer für den HSV führte, sogar mit auslöste.

In der 57. Minute umklammerte er Gegenspieler Luka Vuskovic bei einem Eckball so lange, dass Schiedsrichter Florian Exner auf Elfmeter entschied. Adjetey wurde zuvor von diesem ermahnt.

Es war das Startelfdebüt des jungen Verteidigers im Wolfsburg-Trikot. Unglücklicher hätte es nicht laufen können. Nach 67 Minuten musste er den Platz wieder verlassen.

Die VfL-Führung, zu denen mit Pirmin Schwegler und Diego Benaglio auch zwei Schweizer gehören, hat am Sonntag personell reagiert: Sowohl Trainer Daniel Bauer wie auch Sportchef Peter Christiansen mussten gehen. Als Feuerwehrmann wurde der erfahrene Dieter Hecking geholt. Er soll den Abstieg der Wölfe verhindern. Welche Rolle Adjetey unter ihm spielen wird, ist noch völlig ungewiss. Am Samstag reisen die Wölfe zur TSG Hoffenheim.