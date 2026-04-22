Der FC Basel hat seine Lösung für die Heimspiele nach Kabinenbrand gefunden

Der FC Basel kann die restlichen Heimspiele in dieser Saison wie geplant im St. Jakob-Park durchführen. In Absprache mit der Liga wurde nun eine Lösung für die Garderobensituation gefunden.

Der Kabinentrakt ist bei einem Feuer vor knapp zwei Wochen arg in Mitleidenschaft gezogen werden. Die regulären Garderoben können deshalb vorläufig nicht mehr genutzt werden. Wie der FC Basel am Mittwoch mitteilt, werden die beiden Mannschaften bis Saisonende an unterschiedlichen Orten untergebracht. Der FC Basel hat im St. Jakob-Turm eine provisorische Garderobe eingerichtet. Die Gästeteams werden sich derweil im «Joggeli Fitness Club Basel» umziehen und vorbereiten können. Das öffentliche Fitnessstudio bleibt deshalb an FCB-Heimspieltagen ganztags geschlossen.

Der FC Basel empfängt am kommenden Sonntag den FC Sion. Später werden auch noch der FC Thun (2.5) und der FC St. Gallen (14.5) zu Gast im St. Jakob-Park sein. Alle drei Gästeteams haben sich mit der gefundenen Lösung einverstanden gezeigt.

Der Einlauf der Mannschaften erfolgt jeweils zeitgleich durch die beiden Marathontore in den Sektoren D und B. Die Teams treffen sich auf dem Spielfeld und werden sich wie immer vor den Ersatzbänken aufstellen. Das Warm-up der beiden Teams kann wie gewohnt stattfinden. Auch der übrige Spielablauf bleibt unbeeinträchtigt.

Der Klub bedankt sich explizit bei der Swiss Football League und deren Stakeholdern für die gezeigte Flexibilität. Unmittelbar nach dem Brand musste wegen der grossen Zerstörung das Auswärtsspiel des FCB in Thun verschoben werden. Die restlichen Partien können nun wie geplant durchgeführt werden.