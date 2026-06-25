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Der Schweizer Mittelstürmer Alessio Besio wird Wolfsburger

Autor: | Publiziert: 25 Juni, 2026 12:20
Der Schweizer Mittelstürmer Alessio Besio wird Wolfsburger

Der Schweizer Stürmer Alessio Besio verlässt den SC Freiburg und wechselt zum VfL Wolfsburg.

Die Wölfe mit den Schweizer Verantwortlichen Pirmin Schwegler und Diego Benaglio sind schon eine Weile hinter dem 22-jährigen St. Galler her, der die vergangene Saison auf Leihbasis in der 3. Liga beim SC Verl verbracht hat und dort 18 Treffer erzielte. Besio unterschreibt bei den Wölfen laut «Sky» einen Vertrag bis 2030.

Das Ziel des Klubs nach dem Abstieg aus der Bundesliga ist klar: Der sofortige Wiederaufstieg soll her. Dabei sollen die Tore von Besio helfen. Er ist auch ein expliziter Wunschspieler des neuen Wölfe-Coaches Tobias Strobl. Dieser wechselt ebenfalls von Verl nach Wolfsburg.

Ursprünglich ausgebildet wurde Besio beim FC St. Gallen. Bereits 2023 trat er jedoch den Weg nach Deutschland an.

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