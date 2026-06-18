Schweizer Nati dreht auf und besiegt Bosnien nach Manzambi-Show klar

Die Schweizer Nati kommt gegen Bosnien und Herzegowina dank ihren Jokern und einer starken Schlussphase zu einem 4:1-Sieg.

Nachdem das Team von Murat Yakin zwar mehr als eine Stunde überlegen ist, aber nichts Zählbares erreicht, kommt sie in den letzten 20 Minuten der Partie zu gleich vier Toren.

Allesamt waren initiiert oder sogar erzielt durch Joker, die Yakin ab der 71. Minute auf das Spielfeld schickt. Insbesondere Johan Manzambi (Doppelpack!) und Ruben Vargas (Treffer) können sich in Szene setzen.

Dank den drei Punkten steht die Schweiz fast sicher schon als Teilnehmer der Sechzehntelfinals fest. Im letzten Gruppenspiel steht noch das Aufeinandertreffen mit Co-Gastgeber Kanada aus.