Neue Idee: Ein WM-Torhüter soll bei Inter die Nachfolge von Yann Sommer antreten

Yann Sommer wird Inter Mailand nach drei Jahren in diesem Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Für die Nachfolge ziehen die Nerazzurri nun einen WM-Torhüter in Betracht.

Wie «O Jogo» berichtet, zeigt Inter grosses Interesse am tschechischen Torhüter Lukas Hornicek. Der 23-Jährigen steht beim SC Braga zwischen den Pfosten. Bislang verweist der portugiesische Verein auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro. Für einen niedrigeren Betrag möchten die Braga-Bosse Hornicek offenbar nicht abgeben.

Der junge Torhüter ist im tschechischen Team an der WM derzeit bloss die Nummer 2 hinter PSV-Goalie Matej Kovar. Sein Vertrag in Braga läuft noch bis 2028. Nach der WM sind vonseiten seines Vereins sogar Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung geplant. Auch Klubs aus der Premier League sollen ihn auf dem Schirm haben.

Zuletzt wurde bei Inter auch Lazio-Goalie Ivan Provedel (32) gehandelt. Yann Sommer seinerseits soll ein Angebot von Ajax Amsterdam vorliegen haben.