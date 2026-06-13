SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Lukas Hornicek

Neue Idee: Ein WM-Torhüter soll bei Inter die Nachfolge von Yann Sommer antreten

Autor: | Publiziert: 13 Juni, 2026 14:44
Neue Idee: Ein WM-Torhüter soll bei Inter die Nachfolge von Yann Sommer antreten

Yann Sommer wird Inter Mailand nach drei Jahren in diesem Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Für die Nachfolge ziehen die Nerazzurri nun einen WM-Torhüter in Betracht.

Wie «O Jogo» berichtet, zeigt Inter grosses Interesse am tschechischen Torhüter Lukas Hornicek. Der 23-Jährigen steht beim SC Braga zwischen den Pfosten. Bislang verweist der portugiesische Verein auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro. Für einen niedrigeren Betrag möchten die Braga-Bosse Hornicek offenbar nicht abgeben.

Der junge Torhüter ist im tschechischen Team an der WM derzeit bloss die Nummer 2 hinter PSV-Goalie Matej Kovar. Sein Vertrag in Braga läuft noch bis 2028. Nach der WM sind vonseiten seines Vereins sogar Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung geplant. Auch Klubs aus der Premier League sollen ihn auf dem Schirm haben.

Zuletzt wurde bei Inter auch Lazio-Goalie Ivan Provedel (32) gehandelt. Yann Sommer seinerseits soll ein Angebot von Ajax Amsterdam vorliegen haben.

Mehr Dazu
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
In Ägypten

Christian Gross steht vor sensationellem Comeback als Trainer
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
Mehr entdecken
Lukas Hornicek

Neue Idee: Ein WM-Torhüter soll bei Inter die Nachfolge von Yann Sommer antreten

13.06.2026 - 14:44
Schweizer Nationalspieler

HSV-Profi Miro Muheim erhält zwei Anfragen von anderen Bundesliga-Klubs

6.06.2026 - 11:16
Kehrtwende

Schweizer Verteidiger Stergiou könnte in Stuttgart nun doch eine Zukunft haben

4.06.2026 - 13:58
In Portugal

Yann Sommer will gemeinsam mit Müller & Hummels bei Klub einsteigen

3.06.2026 - 11:27
Neuer Vertrag

Fabian Schär verlängert und setzt Abenteuer in Newcastle fort

2.06.2026 - 16:55
Am Flughafen gestoppt

Breel Embolo kann wegen ESTA-Problem vorerst nicht in die USA reisen

2.06.2026 - 13:06
Im Fokus

Ein griechischer Topklub ist heiss auf Miro Muheim

1.06.2026 - 17:05
Intensive Gespräche

Cedric Itten könnte noch vor der WM bei einem Bundesliga-Klub anheuern

1.06.2026 - 16:29
In Wahl unterlegen

Granit Xhaka ist in der Premier League nicht der Transfer des Jahres

1.06.2026 - 14:26
Im Team der Saison

Der Schweizer Stürmer Karim Rossi wird in Aserbaidschan ausgezeichnet

1.06.2026 - 10:55