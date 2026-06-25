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Verbandspräsident

Mesut Özil könnte einen grossen Job in der Türkei antreten

Autor: | Publiziert: 25 Juni, 2026 12:11
Mesut Özil könnte einen grossen Job in der Türkei antreten

Auf den früheren deutschen Nationalspieler Mesut Özil wartet in der Türkei möglicherweise eine ganz grosse Aufgabe.

Der 37-jährige Ex-Profi ist ein Anwärter für den Posten des Präsidenten des türkischen Fussballverbands, wie Journalist Gürel Yurttas beim TV-Sender «Halk TV» äussert. Özil ist derzeit als Gesellschafter beim mexikanischen Klub Necaxa tätig. Eine aktive Rolle im Profifussball hat der gebürtige Gelsenkirchener hingegen nicht inne. In der Politik ist er jedoch seit Anfang 2025 als Vorstandsmitglied der türkischen Regierungspartei AKP aktiv.

Özil beendete seine Karriere vor gut drei Jahren. Zum Ende seiner Aktivlaufbahn war er als Spieler in der Türkei tätig. Davor spielte er unter anderem bei Arsenal, Real Madrid, Werder Bremen und Schalke 04.

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