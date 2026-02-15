Bayern ohne Neuer: Kapitän fällt nach Verletzung vorerst aus

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 Februar, 2026 14:18
Der FC Bayern München muss in den kommenden Spielen ohne seinen Kapitän auskommen. Beim souveränen 3:0-Erfolg gegen Werder Bremen am Samstagnachmittag war für Manuel Neuer bereits zur Halbzeit Schluss. Der 39-Jährige musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden und konnte die Partie nicht fortsetzen.

Am Sonntag folgte nun die offizielle Diagnose des deutschen Rekordmeisters. Nach eingehenden Untersuchungen durch die vereinseigene medizinische Abteilung steht fest, dass sich Neuer einen Faserriss in der linken Wade zugezogen hat. Die Verletzung erklärt den frühzeitigen Abbruch seines Einsatzes und zwingt die Bayern vorerst zum Umplanen auf der Torhüterposition.

Zur genauen Ausfallzeit äusserte sich der Klub jedoch nicht konkret. In der Mitteilung heisst es lediglich, dass Neuer „vorerst“ nicht zur Verfügung stehen wird. Wie lange der Kapitän fehlen könnte, bleibt damit offen – klar ist nur, dass Bayern München in den nächsten Wochen ohne seine langjährige Nummer eins auskommen muss.

