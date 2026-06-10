ManUtd verabschiedet das Trio Jadon Sancho, Casemiro & Tyrell Malacia

Manchester United verabschiedet sich in diesem Sommer definitiv vom Trio Jadon Sancho (26), Casemiro (34) und Tyrell Malacia (26).

Die Verträge dieser drei Spieler laufen Ende Juni aus und werden nicht mehr verlängert, wie die Red Devils am Mittwoch bekanntgaben. Casemiro kommt seit seiner Ankunft vor vier Jahren auf insgesamt 160 Partien (26 Tore).

Der niederländische Linksverteidiger Malacia stiess ebenfalls vor vier Jahren nach Manchester, konnte sich aber nicht durchsetzen und wurde zwischenzeitlich in seine Heimat ausgeliehen. Für die Red Devils lief er in 50 Partien auf.

Auf insgesamt 83 Einsätze kommt Sancho, der zuletzt aber ebenfalls mehrfach ausgeliehen war und den Verein nun endgültig verlässt. In welche Richtung es ihn zieht, ist noch offen.