SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Abgänge fix

ManUtd verabschiedet das Trio Jadon Sancho, Casemiro & Tyrell Malacia

Autor: | Publiziert: 10 Juni, 2026 13:06
ManUtd verabschiedet das Trio Jadon Sancho, Casemiro & Tyrell Malacia

Manchester United verabschiedet sich in diesem Sommer definitiv vom Trio Jadon Sancho (26), Casemiro (34) und Tyrell Malacia (26).

Die Verträge dieser drei Spieler laufen Ende Juni aus und werden nicht mehr verlängert, wie die Red Devils am Mittwoch bekanntgaben. Casemiro kommt seit seiner Ankunft vor vier Jahren auf insgesamt 160 Partien (26 Tore).

Der niederländische Linksverteidiger Malacia stiess ebenfalls vor vier Jahren nach Manchester, konnte sich aber nicht durchsetzen und wurde zwischenzeitlich in seine Heimat ausgeliehen. Für die Red Devils lief er in 50 Partien auf.

Auf insgesamt 83 Einsätze kommt Sancho, der zuletzt aber ebenfalls mehrfach ausgeliehen war und den Verein nun endgültig verlässt. In welche Richtung es ihn zieht, ist noch offen.

Mehr Dazu
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
In England heiss begehrt

Wunschspieler: Liverpool packt 75-Millionen-Star auf die Liste
Abwerbeversuche

Trainer-Hammer im Anflug? ManUtd visiert Coup mit Julian Nagelsmann an
Deutliche Worte

Eriksen kritisiert Ex-Trainer Amorim für öffentlichen Umgang
Herrmann übernimmt

Alles anders bei der Rollenverteilung des neuen Direktors beim FC Basel
Mehr entdecken
Abgänge fix

ManUtd verabschiedet das Trio Jadon Sancho, Casemiro & Tyrell Malacia

10.06.2026 - 13:06
Deal in trockenen Tüchern

ManUtd hat das 45 Millionen Euro-Paket für Éderson zusammen

6.06.2026 - 13:03
Im Tor

ManUtd verlängert den Vertrag mit einem 40-jährigen Profi

4.06.2026 - 15:01
Für 50 Millionen

ManUtd & Napoli bestätigen definitiven Transfer von Rasmus Højlund

3.06.2026 - 12:44
Die AS Roma könnte leer ausgehen

Mason Greenwood stimmt nach Treffen mit Fenerbahçe-Bossen Wechsel zu

2.06.2026 - 15:41
Zu alt und zu teuer

Inter Mailand greift bei Alaba & Maguire aus zwei Gründen nicht zu

1.06.2026 - 15:17
Leihspieler

Barça trifft wohl finale Entscheidung bei Marcus Rashford

30.05.2026 - 15:22
16-Jähriger soll kommen

Trotz starker Konkurrenz: Arsenal bei Wunderkind zuversichtlich

30.05.2026 - 10:20
Voll im Fokus

Galatasaray verstärkt Bemühungen um ManUtd-Profi Manuel Ugarte

29.05.2026 - 15:57
Forbes-Rangliste

Real Madrid ist zum 5. Mal in Folge der wertvollste Fussballklub der Welt

29.05.2026 - 13:34