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Vizepräsident macht Ansage

Die MLS lockt Bayern-Star Alphonso Davies

Autor: | Publiziert: 9 Juni, 2026 19:31
Die MLS lockt Bayern-Star Alphonso Davies

MLS-Vizepräsident Dan Courtemanche lockt Bayern-Star Alphonso Davies in die nordamerikanische Profiliga.

Davies blickt auf 15 sehr schwierige Monate zurück. Seit seinem Kreuzbandriss im März 2025 wird der 25-Jährige immer wieder von gesundheitlichen Rückschlägen geplagt. So ist aktuell auch noch unklar, ab wann der Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft bei der Heim-WM tatsächlich ins Geschehen eingreifen kann.

Auch bei den Bayern ist sein Status als Stamm-Linksverteidiger nicht mehr unbedingt gesichert. Die Münchner denken angeblich an eine Verpflichtung von Eintracht-Profi Nathaniel Brown, der eine grosse Konkurrenz darstellen würde.

Davies ist ausserdem einer der Spitzenverdiener und könnte unter Umständen von der Gehaltsliste gestrichen werden, falls Brown kommt. Die insgesamt komplizierte Situation veranlasst MLS-Vizeboss Courtemanche zu Lockrufen in Richtung Davies. «Ich würde mir wünschen, dass er zurückkommt. Er ist ein wundervoller Mensch. Ich liebe es, ihm beim FC Bayern zuzuschauen», sagt der Funktionär der «Abendzeitung».

Davies wechselte vor sieben Jahren von den Vancouver Whitecaps zum deutschen Rekordmeister und spielt seither in Europa. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2030.

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