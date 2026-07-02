Werder Bremen hat sich bei Niclas Füllkrug entschieden

Werder Bremen wird sich im Sommer definitiv nicht um eine Rückkehr von Stürmer Niclas Füllkrug bemühen.

Laut «Bild» hat der Bundesligist entschieden, die Personalie nicht weiter zu verfolgen. Dafür gibt es in erster Linie wirtschaftliche Gründe: Füllkrug ist für Werder aktuell nicht finanzierbar.

Der 33-jährige Angreifer wird West Ham United nach dem Abstieg in die Championship definitiv verlassen. Eine Rückkehr in die Bundesligist ist möglich. Nach Bremen wird er aber definitiv nicht zurückkehren.

Werder hat im Angriff bereits anderweitig reagiert: So wurde etwa der Schweizer Nati-Stürmer Cedric Itten verpflichtet.