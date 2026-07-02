SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Keine Rückkehr

Werder Bremen hat sich bei Niclas Füllkrug entschieden

Autor: | Publiziert: 2 Juli, 2026 15:44
Werder Bremen hat sich bei Niclas Füllkrug entschieden

Werder Bremen wird sich im Sommer definitiv nicht um eine Rückkehr von Stürmer Niclas Füllkrug bemühen.

Laut «Bild» hat der Bundesligist entschieden, die Personalie nicht weiter zu verfolgen. Dafür gibt es in erster Linie wirtschaftliche Gründe: Füllkrug ist für Werder aktuell nicht finanzierbar.

Der 33-jährige Angreifer wird West Ham United nach dem Abstieg in die Championship definitiv verlassen. Eine Rückkehr in die Bundesligist ist möglich. Nach Bremen wird er aber definitiv nicht zurückkehren.

Werder hat im Angriff bereits anderweitig reagiert: So wurde etwa der Schweizer Nati-Stürmer Cedric Itten verpflichtet.

Mehr Dazu
Er will nach Italien

Sergio Ramos hat seinen nächsten Klub bestimmt
Wechsel vor Vollzug?

Granit Xhaka sagt Milan zu
Neuer Trainer

Milan will auf Pep Guardiola zugehen
Interesse aus der Serie A

Arsenal hat klaren Plan mit Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori
Ab nach Monza

Zlatan Ibrahimovic hat sich mit neuem Klub mündlich geeinigt
Mehr entdecken
Keine Rückkehr

Werder Bremen hat sich bei Niclas Füllkrug entschieden

2.07.2026 - 15:44
Ibrahimovic will ihn

Milan verfolgt einen Plan mit Virgil van Dijk

1.07.2026 - 11:46
Neuer Stürmer

Milan bestätigt die Ankunft von Gonçalo Ramos

30.06.2026 - 16:06
Von Milan

Atalanta jagt den Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari

26.06.2026 - 16:58
Nächster Portugiese für Neu-Trainer

Milan macht Ernst bei Francisco Trincão

24.06.2026 - 12:27
Pulisic denkt über Zukunft nach

Mega-Angebot aus New York sorgt für Bewegung

24.06.2026 - 08:42

Amorim will Pedro Gonçalves nach Mailand holen

22.06.2026 - 14:48
Hjulmand soll kommen

Amorim wünscht Wiedervereinigung mit Ex-Spieler

22.06.2026 - 11:52
Amorim grosser Befürworter

AC Mailand arbeitet an Ramos-Transfer

22.06.2026 - 10:54
Offene Zukunft?

Wichtiges Milan-Treffen wegen Mike Maignan

20.06.2026 - 11:06