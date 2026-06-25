Bayer Leverkusen zeigt Interesse an Bayern-Profi Raphaël Guerreiro

Bayer Leverkusen beschäftigt sich mit Linksverteidiger Raphaël Guerreiro vom FC Bayern.

Der 32-jährige Portugiese wird die Münchner Anfang Juli definitiv verlassen. Sein Vertrag wird nicht mehr verlängert, was schon längst verkündet wurde. Nach Informationen der «Bild» zeigt Leverkusen Interesse an einem ablösefreien Wechsel von Guerreiro.

Dieser kennt die Bundesliga inzwischen so gut wie keine andere Liga: Seit 2016 kickt er bereits im deutschen Oberhaus.

Guerreiro könnte bei Bayer auf der linken Seite Alejandro Grimaldo ersetzen, der zu Atlético Madrid wechselt. Eine mögliche Alternative ist Arsène Kouassi (22) vom FC Lorient.

Auch für die rechte Abwehrseite sucht die Werkself noch Verstärkung. Mögliche Kandidaten sind da Konstantinos Mavropanos (28) von West Ham und Sergiño Dest (25) von der PSV Eindhoven.