SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Guerreiro soll kommen

Bayer Leverkusen zeigt Interesse an Bayern-Profi Raphaël Guerreiro

Autor: | Publiziert: 25 Juni, 2026 10:51
Bayer Leverkusen zeigt Interesse an Bayern-Profi Raphaël Guerreiro

Bayer Leverkusen beschäftigt sich mit Linksverteidiger Raphaël Guerreiro vom FC Bayern.

Der 32-jährige Portugiese wird die Münchner Anfang Juli definitiv verlassen. Sein Vertrag wird nicht mehr verlängert, was schon längst verkündet wurde. Nach Informationen der «Bild» zeigt Leverkusen Interesse an einem ablösefreien Wechsel von Guerreiro.

Dieser kennt die Bundesliga inzwischen so gut wie keine andere Liga: Seit 2016 kickt er bereits im deutschen Oberhaus.

Guerreiro könnte bei Bayer auf der linken Seite Alejandro Grimaldo ersetzen, der zu Atlético Madrid wechselt. Eine mögliche Alternative ist Arsène Kouassi (22) vom FC Lorient.

Auch für die rechte Abwehrseite sucht die Werkself noch Verstärkung. Mögliche Kandidaten sind da Konstantinos Mavropanos (28) von West Ham und Sergiño Dest (25) von der PSV Eindhoven.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Guerreiro soll kommen

Bayer Leverkusen zeigt Interesse an Bayern-Profi Raphaël Guerreiro

25.06.2026 - 10:51
Manchester City steigt ein

Olise-Zukunft hängt von neuem Bayern-Vertrag ab

24.06.2026 - 14:39
Rashord vor Deutschland-Wechsel?

Bayern-Interesse vorhanden, aber nicht die oberste Priorität

22.06.2026 - 15:20
Langfristige Zukunft offen

Olise lehnt Bayern-Vorstoss zur Verlängerung ab

22.06.2026 - 10:30
Como denkt nicht an Verkauf

Bayern beobachtet Schlüsselspieler Baturina

21.06.2026 - 18:31
Bei WM beobachten

Sergiño Dest beim FC Bayern konkret auf der Liste

20.06.2026 - 16:18
Torhüter soll kommen

Ein türkischer Klub startet den Ablösepoker für Alexander Nübel

19.06.2026 - 17:25
Unterschrift folgt demnächst

Ismael Saibari hat den Medizintest für den Bayern-Wechsel absolviert

19.06.2026 - 15:36
Verlängerung geplant

Der FC Bayern hat einen Plan ausgearbeitet, wie der Real-Angriff auf Olise abgewehrt wird

18.06.2026 - 12:12
Bleibt in München

Die Entscheidung um die Zukunft von Konrad Laimer ist gefallen

16.06.2026 - 17:53