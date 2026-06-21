Bayern beobachtet Schlüsselspieler Baturina

Der FC Bayern München beschäftigt sich offenbar weiterhin mit Martin Baturina. Nach Informationen von «Sky Sport Italia» und Transferexperte Gianluca Di Marzio verfolgen die Münchner die Situation des kroatischen Spielmachers genau. Bereits vor einigen Wochen hatte es Berichte über erste Kontakte zwischen Bayern und dem Umfeld des Spielers gegeben.

Ein schneller Transfer scheint derzeit allerdings schwierig. Como betrachtet Baturina als einen der wichtigsten Bausteine des sportlichen Projekts unter Trainer Cesc Fàbregas. Die Italiener haben zuletzt sogar ein Angebot über rund 43 Millionen Pfund abgelehnt. Auch andere Interessenten sollen bereits vorgefühlt haben. Mehrere Premier-League-Klubs sollen bereit gewesen sein, zwischen 50 und 55 Millionen Euro zu investieren. Como blieb jedoch hart.

Intern soll der Verein eine klare Haltung vertreten: Baturina ist eigentlich nicht zu verkaufen. Nur bei einem aussergewöhnlichen Angebot von mindestens 80 Millionen Euro würde man überhaupt über einen Transfer nachdenken. Der Spieler selbst reagierte zuletzt gelassen auf die Spekulationen. Baturina erklärte, dass er sich nicht mit möglichen Ablösesummen beschäftige. Für ihn sei entscheidend, gute Leistungen zu zeigen, alles andere werde sich daraus ergeben.