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Verlängerung geplant

Der FC Bayern hat einen Plan ausgearbeitet, wie der Real-Angriff auf Olise abgewehrt wird

Autor: | Publiziert: 18 Juni, 2026 12:12
Der FC Bayern hat einen Plan ausgearbeitet, wie der Real-Angriff auf Olise abgewehrt wird

Bayern-Star Michael Olise wird von absoluten Topklubs umgarnt. Real Madrid hat ihn längst auf der Liste der potenziellen Neuzugänge. Der deutsche Rekordmeister hat bereits einen Plan ausgearbeitet, wie ein baldiger Abgang des Franzosen verhindert wird.

Immer wieder betonen die Münchner Verantwortlichen, dass ein Verkauf des 24-Jährigen für kein Geld der Welt zur Debatte steht. Ganz so einfach wird es aber sicherlich nicht, den Stürmer zu halten. Olise konnte beim 3:1-Auftaktsieg der französischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft gegen Senegal nahtlos an seine Leistungen während der Saison mit dem FC Bayern anknüpfen und einen weiteren starken Auftritt hinlegen. Die Tatsache, dass er insbesondere mit Kylian Mbappé bestens harmoniert, ruft Real erst recht auf den Plan. Nur zu gern sähe Klubpräsident Florentino Perez dieses Duo in seinem Verein.

Die Bayern haben etwas dagegen und wollen nun ihrerseits den bis 2029 gültigen Kontrakt mit Olise bereits weit vor Ablauf vorzeitig verlängern, wie Transferexperte Nicolò Schira berichtet. Demnach sind schon sehr rasch nach Beendigung der WM in diesem Sommer Gespräche geplant. Der Topstürmer könnte dadurch in die Gehaltsregion von Topverdiener Harry Kane aufsteigen, der jährlich rund 25 Millionen Euro kassieren soll.

Unterstützung erhalten die Bayern bei ihrem Unterfangen ausgerechnet von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps: Dieser hat dem Angreifer nach dem Sieg gegen Senegal für die persönliche Entwicklung empfohlen, in München zu bleiben.

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