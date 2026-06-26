Der Transfer von Marc-André ter Stegen steht vor dem Abschluss

Der Wechsel des deutschen Barça-Goalies Marc-André ter Stegen in die Niederlande steht kurz vor dem Vollzug.

Der 34-jährige Keeper schliesst sich in Kürze Ajax Amsterdam an. Ter Stegen steht in Barcelona eigentlich noch bis 2028 unter Vertrag. Der Transfer nach Amsterdam wird gemäss «AS» zunächst auf Leihbasis erfolgen.

Zuletzt spielte der frühere Gladbach-Torhüter auf Leihbasis beim FC Girona. Da er sich dort eine gravierende Oberschenkelblessur zuzog, verpasste er aber beinahe die gesamte Rückrunde. Auch eine WM-Teilnahme war letztlich kein Thema mehr.

In Amsterdam möchte der Routinier nun ein neues Kapitel aufschlagen.