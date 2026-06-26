Arsenal macht bei Bruno Guimarães mächtig Druck

Arsenal will sich den brasilianischen Mittelfeldspieler Bruno Guimarães von Ligakonkurrent Newcastle United in diesem Sommer unbedingt sichern.

Die Gunners haben in den letzten 24 Stunden laut Fabrizio Romano erneut eine formelle Anfrage gestellt. Zunächst wollte Arsenal 55 Millionen Pfund Ablöse zahlen. Dies ist den Magpies aber deutlich zu wenig. Ohnehin möchten die Newcastle-Verantwortlichen Guimarães lieber halten.

Arsenal müsste die Offerte deutlich erhöhen, um erfolgreich zu sein. Derzeit steht der Spielmacher mit der Seleção an der WM im Einsatz und ist dort bislang in der Stammelf gesetzt. Sein Kontrakt in Newcastle läuft bis 2028.