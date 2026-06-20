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Bei WM beobachten

Sergiño Dest beim FC Bayern konkret auf der Liste

Autor: | Publiziert: 20 Juni, 2026 16:18
Sergiño Dest beim FC Bayern konkret auf der Liste

Sergiño Dest überzeugt bei der WM mit starken Leistungen. Das spült ihn offenbar allen voran auf die Liste des FC Bayern.

Sergiño Dest ist wieder auf der grossen Bühne unterwegs. Mit der US-amerikanischen Mannschaft hat der Linksverteidiger der PSV Eindhoven bei der WM bereits zwei Spiele gewonnen und sich so vorzeitig für die K.-o.-Phase qualifiziert.

Wie die «Sport» berichtet, steht Dest beim FC Bayern ganz oben auf der Agenda. Der deutsche Spitzenklub beobachtet die Situation des Spielers genau, heisst es. Zu einem Transfer wird es allerdings sehr wahrscheinlich nicht kommen.

Die Bayern stehen nämlich unmittelbar vor dem Transfer von Nathaniel Brown, mit dem sich der deutsche Rekordmeister bereits mündlich auf einen Wechsel geeinigt hat. Noch laufen die Ablöseverhandlungen mit Eintracht Frankfurt. Die Bayern bieten 50 Millionen Euro Ablöse plus bis zu zehn Millionen Euro Boni.

Dest wird Eindhoven wohl dennoch verlassen. Das oberste Ziel des 25-Jährigen sei es, wieder in eine Top-5-Liga zu wechseln. Dests Vertrag läuft 2028 aus.

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