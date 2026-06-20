Juventus Turin legt Preis für Jonathan David fest

Juventus Turin plant nach nur einer gemeinsamen Saison nicht mehr mit Jonathan David. Der Preis für einen allfälligen Verkauf ist offenbar schon definiert worden.

Juventus Turin ist sich anscheinend darüber im Klaren, für welche Summe Jonathan David im Sommer verkauft werden soll. «SportMediaset» berichtet, dass der Stürmer für einen Preis von 35 Millionen Euro auf dem Markt steht.

Das wäre zumindest schon mal ein krasser Gewinn, immerhin sicherte sich Juve im vergangenen Sommer Davids Unterschrift ablösefrei. Dieser hatte sich davor dazu entschieden, seinen bei Lille auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

In seiner ersten Saison konnte David die hohen Erwartungen nicht erfüllen. In der Serie A kam der Goalgetter nur auf sechs Tore, zwei gelangen ihm in der Champions League. Stammspieler war der 26-Jährige nicht.

Tottenham Hotspur und Olympique Lyon wurden zuletzt als Interessenten gehandelt, die in der Personalie David aber Stand jetzt noch keine konkreten Schritte in die Wege geleitet haben.

David selbst hofft, durch starke WM-Leistungen auf sich aufmerksam machen zu können. Beim 6:0-Sieg Kanadas gegen Katar erzielte er gleich drei Tore.