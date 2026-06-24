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Einigung erzielt

Mads Bidstrup vor Wechsel nach Lyon

Autor: | Publiziert: 24 Juni, 2026 10:58
Mads Bidstrup vor Wechsel nach Lyon

Der Wechsel von Mads Bidstrup zu Olympique Lyon steht offenbar unmittelbar vor dem Abschluss. Nach Informationen von «Sky Sport Deutschland» haben sich Lyon und FC Red Bull Salzburg bereits auf einen Transfer verständigt.

Zuvor soll sich der dänische Mittelfeldspieler mit den Franzosen über die persönlichen Vertragsdetails geeinigt haben. Bereits zuvor hatte Salzburg bestätigt, dass der 24-Jährige aufgrund von Vertragsgesprächen im Ausland nicht am Mannschaftstraining teilnimmt. In Österreich gilt der Wechsel seit Tagen als weit fortgeschritten. Als Ablösesumme werden rund zehn Millionen Euro genannt.

Nach drei Jahren bei Salzburg steht Bidstrup damit vor dem nächsten Karriereschritt. Der dänische Mittelfeldspieler entwickelte sich in dieser Zeit zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft und machte regelmässig auf internationaler Bühne auf sich aufmerksam. Dass der Transfer bislang noch nicht offiziell verkündet wurde, liegt offenbar nicht an den Vereinen oder dem Spieler.

Vielmehr muss Olympique Lyon zunächst noch die Auflagen der französischen Finanzaufsicht erfüllen. Der Klub steht weiterhin unter genauer Beobachtung der französischen Kontrollbehörde DNCG, nachdem es in der Vergangenheit erhebliche finanzielle Probleme gegeben hatte. Berichten zufolge fanden dazu in dieser Woche wichtige Gespräche statt. Sollten diese wie erwartet positiv verlaufen, werden keine weiteren Hindernisse für die Registrierung des Transfers erwartet. In Frankreich wird deshalb damit gerechnet, dass der Wechsel rund um den Beginn des neuen Geschäftsjahres Anfang Juli offiziell abgeschlossen werden könnte.

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